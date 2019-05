NHL-is play-off'i avaringis kõige kauem pusinud meeskond jõudis esimesena konverentsi finaali

Gunnar Leheste reporter RUS

Carolina fännid Foto: REUTERS/SCANPIX

Jäähokiliigas NHL on selgunud esimene konverentsi finalist, kelleks on New York Islandersist mängudega 4:0 üle sõitnud Carolina Hurricanes.