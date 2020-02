NHL-i klubid kannatavad koroonaviiruse tõttu keppide puuduse käes

Boston Globe kirjutab, et keppe valmistatakse väikeste partiide kaupa Hiina tehastes, kuid viirusest tingitud reisikeelu tõttu pole NHL-i klubidele juba mõnda aega uusi varusid saadetud.

NBC Sports'i hokianalüütik Pierre Maguire rääkis eelmisel nädalal Buffalo Sabresi ja Detroit Red Wingsi mängu ajal, kuidas üks klubi varustuse eest hoolitsev ametnik talle oli kurtnud, et meestel on hokikeppidest tõsine puudus. Defitsiidi tingimustes on mängijatele seatud piiranguks üks kepp trenni ja kaks mängu peale.

"Paljud mängijad, eriti tehnilisemad ja väravaid viskavad mängijad on mures, millal järgmine partii keppe saabub. See on suur probleem," ütles Maguire.

Hokikeppide tootjad probleemi nii suurena ei näe, kuid tunnistavad, et olukord Hiinas on sundinud neid oma tööd ümber korraldama. Firmad nagu Bauer Hockey, CCM Hockey ja True Hockey, mille toodangut kasutavad 75 protsenti NHL-i mängijatest, valmistavad kõik keppe Hiinas.

Bauer Hockey juhataja Ed Kinnaly sõnul on neil USA-s ja Kanadas olemas varud, millest üritatakse klubide vajadused täita.

Neljas suurim keppide tootja Warrior toimetab aga muretult vanaviisi edasi, sest nende tootang valmib Mehhikos Tijuanas. Warriori kliendid moodustavad NHL-i mängijatest 22 protsenti.