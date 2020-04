Nelja kuu jooksul mõlemad vanemad kaotanud Šveitsi jäähokilegend: ma elan justkui kahes maailmas korraga

2017. aastal karjääri lõpetanud Streit sõnas, et tahtis seejärel üha rohkem aega veeta oma vanematega, kuid paraku võttis elu karmi pöörde. "Kõik algas aasta tagasi. Minu ema jäi tõsiselt üleöö haigeks," meenutas Streit intervjuus Šveitsi väljaandele Blick. "Väga raske on kirjeldada, mida ma sel aastal tundsin. See oli brutaalne."

"Ma elan justkui kahes maailmas korraga. Ühest küljest elan koos oma perega õnnelikult, me ehitame praegu väga ilusat maja. Teisest küljest pole mu vanemad enam siin. Ma jätkuvalt proovin seda kõike mõista."

"Kõik oli hästi, kuni ühel hommikul kell 7 helistas mu õde Priska. Seejärel oli kõik nagu filmis," meenutas Streit hetke, kui kuulis ema haigestumisest. "Ma kannatasin väga. Olin siiski üsna optimistlik ja mõtlesin alati, et küll see kuidagi laheneb."

Kõigest mõned nädalad pärast ema lahkumist sai karmi diagnoosi tema isa. "Minu isa oli äärmiselt tugev, kui ema haigeks jäi. Ta oli kuude kaupa kaks korda päevas haiglas emal külas. Kuid siis ema suri ja kuu aega hiljem kuulsime isa kohta halbu uudiseid."

Streiti isa lahkus siitlmast vahetult enne jõule kopsupõletiku tagajärjel. Šveitslane tunnistas, et ei ole välistanud, et isale võis saatuslikuks saada ka koroonaviirus, ehkki toona levis see peamiselt veel vaid Hiinas. "Oleme koos õe Priskaga sellele mõelnud. Minu isiklik arvamus on, et koroonaviirus on siin juba pikemat aega olnud."

"Minu õde oli ka vahepeal nädal aega haige ja tal olid kõik sümptomid: palavik, köha ja maitsemeele kadumine. Arvan, et meie pere võis juba varakult viirusega kokku puutuda. Loomulikult oleks olnud vaja teste, et kindlalt teada."

Streit mängis karjääri jooksul kokku 12 hooaega NHL-is. 2017. aastal tuli ta Pittsburgh Penguinsi ridades ka Stanley karika võitjaks. Tänavu valiti ta ka jäähoki kuulsuste halli.