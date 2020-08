Naiste kohta kohatu märkuse teinud NHL-i kommentaator võeti eetrist maha

"Olen otsustanud oma hiljutisele märkusele osaks saanud tähelepanu tõttu järelejäänud Stanley Cupi play-off'iks NBC Sportsi rollist tagasi astuda," ütles Milbury telekanali pressiteates. "Ma ei taha, et mu kohalolek sportlasi häiriks, sest nad peavad keskenduma maailma suurima spordikarika võitmisele."

Mida Milbury siis ütles?

"Kui sa mõtled, siis see on suurepärane keskkond - kui sulle mäng meeldib ja sa naudid oma meeskonnakaaslaste seltskonda, on see ideaalne koht," sõnas Milbury kaaskommentaator Brian Boucher otseülekandes.

"Isegi ühtegi naist pole su keskendumist häirimas," lisas Milbury.

Jäähokiliiga NHL nimetas seda kommentaari tundetuks ja solvavaks. 68-aastane Milbury ütles reedeses pressiteates, et ei tahtnud kedagi solvata ning läks liiga kaugele.