Naiste jäähoki MM tühistati koroonaviiruse hirmus, mis saab meeste suurvõistlusest?

Ettepaneku suurvõistluse tühistada tegi Nova Scotia linnavalitsus ning seda toetas ka Kanada jäähokiliit. Lõplik otsus võeti vastu täna.

"See oli lihtsalt ametlik kinnitus," sõnas IIHF-i juhatuse aseesimees Kalervo Kummola Soome meediale tänase otsuse kohta. "Kanadal ei tundu praegu halb olukord olevat, aga on hirm, et koroonaviirust tuuakse sinna sisse."

Naiste MM pidi algama 31. märtsil. Veel pole kindel, kas järgmisel aastal toimuv MM peetakse nende koondiste osalusel, kes tänavuseks suurvõistluseks koha teenisid.

Meeste suurvõistlus on kavandatud tänavu Šveitsi ning peaks toimuma 8. kuni 24. maini. "Praegu ma selle kohta midagi eriti öelda ei saa. Peame lootma, et meeste jäähoki MM ikka toimub."

Kummola lisas, et Kasahstani koondis, kellel tänavusele MM-ile koht kindlustatud, on teinud otsuse kuni juunikuu lõpuni välismaale mitte reisida.