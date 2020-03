Miks olümpiavõitja Putiniga koos jäähokit pole mänginud? "Arvatakse, et äkki virutan talle"

Teatavasti on Putin suur jäähokisõber ning aastate jooksul on ta palju ka ise jää peal käinud. Tihti on mängunud toimunud koos legendaarsete Venemaa mängumeestega, aga Leedu päritolu Venemaad esindanud Kasparaitis pole kutset veel sellistele kohtumistele saanud.

"Ma pole Putiniga lähedane. Esiteks olen alati öelnud, et ma ei kuulu ühegi riigi juurde," avaldas Kasparaitis. "Leedu ei armasta mind, sest esindasin Venemaa koondist. Teiselt poolt tuletatakse mulle alati meelde, et olen osa Leedust. Olen sõber kõigiga."

"Putiniga pole ma aga hokit mänginud. Vaid teatud nimed kutsutakse tema mängudele, seal on kindlad reeglid," jätkas hokitäht. "Miks aga mitte mind? Ohutus ennekõike. Ei taheta, et leedulane mängiks Venemaa presidendi vastu, sest äkki ju virutan talle."

Kasparaitis võitis särava karjäär jooksul kokku kolm olümpiamedalit (ühe kulla, ühe hõbeda ja pronksi). Klubitasandil mängis ta aastaid ka NHL-is, esindades pika perioodi jooksul selliseid klubisid nagu New York Islanders, Pittsburg Penguins, Colorado Avalanche ja New York Rangers.