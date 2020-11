Meedia: Valgevene meeleavaldaja tapmisega on seotud kohaliku hokiliidu president

Valgevene portaal Tut.by, mida peetakse riigi üheks sõltumatuks ja usaldusväärsemaks väljaandeks, kirjutab, et grupp maskeeritud inimesi ründasid Bondarenkot Minskis ning ta viidi seejärel ühe auto peale. Öösel jõudis valgevenelane haiglasse, kus ta ööl vastu neljapäeva suri. Mis täpsemalt Bondarenkoga juhtus, on alles välja selgitamisel.

Bondarenko surm vallandas Valgevenes uued protestid, kui eelmisel nädalavahetusel kogunesid tuhanded inimesed tänavatele.

Riigipea Lukašenka teatas, et laseb isiklikult tapmist uurida. Samas lisas ta, et varalahkunud Bondarenko jõudis haiglasse alkojoobes. Haigladokumendid seda aga ei näita, kirjutab portaal Championat.com.

Tut.by andmetel on rünnakuga seotud ka kohaliku hokiliidu president Baskov, kes on ühtlasi KHL-i klubi Minski Dünamo juhatuse esimees. Väidetavalt osales Baskov ise koos teistega rünnakus, mis sai Bondarenkole saatuslikuks. Baskov keeldus väljaandele kommentaari andmast.

Sarnase informatsooniga on välja tulnud ka erinevad Venemaa portaalid. Lisaks kirjutatakse Venemaa meedias, et rünnakuga on seotud ka 40-aastane Valgevene kikkpoksija, kaheksakordne maailmameister Dmitri Šakuta.

Iltalehti kirjutab, et alates möödunud septembrist Valgevene Hokiliidu presidendiks saanud Baskov kuulub Lukašenka lähiringkonda ning on treeninud ka tema poega.

Kusjuures esmaspäeval teatas Läti välisminister Edgars Rinkevics, et nii Baskov kui Šakuta on lisatud Läti musta nimekirja ehk nemad Lätti siseneda ei tohi.

Nimelt peaksid Läti ja Valgevene järgmisel aastal korraldama koos jäähoki MM-i. Juba suvel andsid lätlased aga mõista, et Valgevenes valitseva poliitilise olukorra tõttu on nende omavaheline koostöö küsimärgi all. "Minu arvates on Valgevenes aset leidvad sündmused olukorda drastiliselt muutnud ning hetkel ma ei usu, et võiksime koos MM-i korraldada," rääkis Läti peaminister Arturs Krišjanis Karinš augustis.

Valgevene on andnud mõista, et nemad võivad MM-i ka üksi korralda.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par divu Baltkrievijas pilsoņu iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku. Citējot klasiķi: “Tādu hokeju mums nevajag!” pic.twitter.com/gxsq1XtkLr — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 16, 2020