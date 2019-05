Neli tuhat pealtvaatajat ergutasid Eesti jäähokikoondist viimase sekundini, kuid nende lemmikud ei suutnud MM-i I divisjoni B-grupi turniiri viimases mängus Ukraina vastu normaalajal enamat 3 : 3 viigist. See tähendas, et pronksmedalitest tuli suud puhtaks pühkida. Hokimeestel oli siiski nii palju hinge, et lisaajal pingutati edasi ja Robert Rooba värav tõi lõpuks võidu.

„Tulime viimasele mängule pronksi järele, see oli meie ainus eesmärk. Ei mäletagi, milline lisaaja võit oleks tundunud nii maitsetu,” sõnas võiduvärava visanud Rooba. „Samas võin käsi südamel ütelda, et andsime endast kõik. Mängu algusest on kahju, kuid 50 minutit oli see meie mäng. Kogu turniiri jooksul oli heade olukordade väravateks vormistamine meie jaoks probleem.”