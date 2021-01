Lukašenka: Valgevene on valmis jäähoki maailmameistrivõistlusi korraldama ilma Lätita

"Vastates põhiküsimusele, kuidas ma Valgevene MM-i ümber toimuvasse suhtun, ütlen avameelselt - väga rahulikult. Kui rahvusvaheline hokiföderatsioon suudab vastu seista ebaõiglasele survele, siis korraldame maailmameistrivõistlused. Sellest tulevad ajaloo parimad MM-võistlused," sõnas Lukašenka, vahendab Valgevene riiklik uudisteagentuur BelTA.

Lukašenka rõhutas, et Valgevene on valmis võistlusi igal ajal võõrustama. Tema sõnul on Valgevene spordi- ja turismiinfrastruktuur selleks pikka aega valmis olnud.

2021. aasta jäähoki MMi pidid korraldama Minsk ja Riia üheskoos, kuid Läti valitsus ei soovi Valgevenega turniiri läbi viia, sest Lukašenka režiim on rünnanud rahumeelseid meeleavaldajaid.

Euroopa Liit ja teised lääneriigid peavad eelmise aasta 9. augustil toimunud Valgevene presidendivalimisi võltsituks ega tunnista Lukašenkat seadusliku presidendina.

"Kui rahvusvaheline hokiföderatsioon ei tule toime üksikute riikide teatud poliitiliste ringkondade survega, siis Valgevenes maailmameistrivõistlusi ei toimu. Kõik on teie otsustada," teatas Lukašenka Fazelile.

Fazel rõhutas omalt poolt, et üritab jäähokit ja poliitikat lahus hoida. "Kui Valgevenes probleemid algasid, tekkis meile suur surve. Kuid meie seisukoht on selge - nagu te ütlesite, me ei taha segada sporti ja poliitikat. Ja sport peab rahvusi ühendama, mitte neid lõhestama," ütles hokijuht.