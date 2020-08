Läti peaminister: ma ei usu, et me 2021. aastal koos Valgevenega jäähoki MM-i korraldada saame

"Hetkel ma ei usu, et me võiksime maailmameistrivõistlusi koos Valgevenega korraldada. Palusin spordi eest vastutaval ministeeriumil sel teemal rahvusvahelise jäähokiliiduga ühendust võtta," ütles Kariņš eile Läti telekanalile LTV 7. "Ma leian, et sündmused Valgevenes muudavad olukorda drastiliselt."

Jäähoki MM peaks Lätis ja Valgevenes toimuma 21. maist 6. juunini.

Rahvusvahelise jäähokiliidu (IIHF) asepresident Kalervo Kummola ütles kolmapäeval Ilta-Sanomatile, et on juba Valgevene teema alaliidus tõstatanud. Ta väitis, et IIHF-i president Rene Fasel soovis enne järgmiste sammude tegemist ära oodata, milline on olukord Valgevenes kahe nädala pärast.

Valgevenes on alates pühapäevast, mil presidendivalimised võitis valitsev riigipea Aleksandr Lukašenka, kestnud protestiaktsioonid ning vahistatud tuhandeid meeleavaldajaid.