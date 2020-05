Kuidas Riia Dinamo Helsingis juubilari pahandas

Käes oli jaanuari lõpp ja kohe-kohe oli KHL-is kätte jõudmas pikk paus, sest ees ootas Pyongchangi olümpia (mille võitsid ju olümpiasportlased Venemaalt ...). Aga KHL-is oli seis selline, et Jokerit oli tavapäraselt kenasti play off’i konkurentsis (said lõpuks kahe armeeklubi järel 3. koha) ja Dinamo tavapäraselt (kahjuks) täitsa viimaste seas ning igasugused lootused millelegi helgele ja ilusale lõplikult minetanud. Aga nagu mõned targad inimesed räägivad, siis elada tuleb päev korraga ja nii Riia klubi teinekord teha suutiski: valusalt „hammustada“ nii mõndagi endast suuremat ja tugevamat.

Selle hetke taustast veel – Jokeritel oli all kolm üheväravalist (?!) kaotust ja karistusvisetega saadud võit Ufaa üle. Riia seevastu oli kaotanud suisa seitse eelmist mängu, sealhulgas ka paar päeva varem Riia 86. keskkooli õue peal toimunud välistingimustes kohtumise 2:0 eduseisust 2:3 Minski Dinamole. Ja kusjuures – seda hooaega alustas Dinamo peatreenerina elav legend Sandis Ozolinš, kuid juba septembri lõpus vahetati ta välja seni vaid peamänedžeri ametis olnud Girts Ankipansi vastu, kes oli riialaste juhendaja kuni tänavu aprillini.

Nagu ikka leidub usinaid ja tublisid, kes on netist selle mängu statistika välja nuhkinud, aga sellegipoolest ei hakka tulemust ja mängukäiku lõplikult ära rääkima. Aga üht tuleb küll öelda – kindlasti tasub see mäng jälle üle vaadata, sest draamat ja võitlust on rajult! Seega – Jokerit Helsinki-Dinamo Riga (2018) kell 21.30 ja TV3 Sport või veebis go3.tv ning mõnus õhtu on garanteeritud!