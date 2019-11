KHL-i hokiliiga kaalub laienemist Suurbritanniasse

Peamiselt Venemaa klubidest koosnev KHL on juba laienenud Kasahstani, Soome, Lätisse, Valgevenesse ja Hiina, kuid liiga juhtide eesmärk on oma kombitsad Euroopas veelgi rohkem laiali ajada.

Võimalike uute sihtkohtadena vaadatakse Pariisi, Seouli ja kahe Inglismaa linna, Londoni ja Readingi poole.

Inglismaa-huvi tunnistas KHL-i president Dmitri Tšernõšenko esmaspäeval ajalehele Daily Mail. "Oleme sellest võimalusest väga huvitatud ning ma olen käinud Inglismaal, et rääkida kahe võimaliku frantsiisiga," ütles ta.

"See on atraktiivne sihtkoht ning oleks huvitav, kui seal KHL-i klubi oleks. Kuid ma ei paneks sellele ühtegi ajalist piiri, sest me tahame olla täielikult kindlad, et me liigume edasi õigete inimestega. Tahame, et see koostöö oleks pikemaajalisem ning ma pean olema kindel, et nad on selleks pühendumiseks valmis. Olen optimistlik, et see saab teoks."

Readingi linna puhul räägitakse KHL-i mängude võõrustamisest veel seni valmimata, kuid planeeritavas spordikompleksis. Londonis on näpp peale pandud Wembley hokiareenile, mis on koduks London Lionsi klubile.

Suurbritannia hoki on selgelt tõusuteel. 2017. aastal tõusis saareriigi koondis esimest korda pärast 2013. aastat tagasi MM-i kõrgeimasse divisjoni ning üha populaarsemaks on muutumas ka kohalik Elite Ice Hockey League.