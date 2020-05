Jokerit palkas pikalt NHLis mänginud väravavahi

Lindbäck esindas mullu KHLi meeskonda Nižni Novgorodi Torpedot. Enne seda mängis ta kaheksa hooaega NHLis, kus esindas Nashville Predatorsi, Tampa Bay Lightningu, Dallas Starsi, Buffalo Sabresi ja Arizona Coyotesi klubisid. Põhja-Ameerika profiliigas on rootslase arvel 130 mängu.

Jokerite omanik Jari Kurri ei varjanud, et on Lindbäcki juba aastaid jahtinud. "Lindbäck on meie vaateväljas olnud juba mitu aastat. Oleme teda pikalt jälginud ja on tore, et ta lõpuks meie ridadesse tuleb," sõnas Kurri Soome meediale.

"Ta on suur, kuid samas väga liikuv väravavaht, kes mängis eelmisel hooajal KHL-is hästi," iseloomustas Kurri kogenud rootslast.