Jari Kurrist sai Helsingi Jokerit omanik

"Minu karjäär Jokerina algas 1969. aastal üheksa aasta vanusena ja nüüd 50 aastat hiljem istun siin Jokerite omanikuna," teatas Kurri tänasel pressikonverentsil.

Harkimo lisas omalt poolt: "Ma olen ligi 28 aastat olnud Jokerite omanik. Ma tahtsin, et Jari võtaks klubi täielikult üle."

Harkimo oli juba eelmisel aastal vihjanud, et plaanib klubi maha müüa ja keskenduda edaspidi poliitikale.

2013. ja 2014. aastal müüs Harkimo Jokerite koduareeni Hartwall Arena ja osa Jokerite klubist Vene-Soome investoritele. Nüüdsest on Jokerit taas vaid soomlaste omanduses, kuid Hartwall Arena kuulub endiselt venelastele.



Pole saladus, et Jokerit on aastaid töötanud suures kahjumis. Kauppalehti andmetel oli KHLi profiliigas mängiva Soome klubi kahjum aastatel 2014-2018 kokku ligikaudu 60 miljonit eurot.

Jokerit teatas 2017. aastal, et nad jätkavad KHLis mängimist veel vähemalt viis aastat ehk hooaja 2021/22 lõpuni.