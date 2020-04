Jäähokimaailm on leinas: Kanada hokimängija suri 25-aastaselt ajuverejooksu tagajärjel

Kanadalane Cave viidi ajuveerejooksu tõttu Toronto haiglasse teisipäeval, kus tal tehti operatsioon, kus tal eemaldati kolloidtsüst, mis ajule survet avaldas. Cave'i hoiti operatsiooni järel intensiivravis kunstlikus koomas.

"Teatame suure kurbusega, et Colby Cave lahkus täna varahommikul meie seast. Mina ja meie mõlema perekonnad on šokis, aga teadke, et Colby oli meie kõigi, kogu hokikommuuni ning paljude teiste poolt armastatud. Täname kõiki toetuse eest sel raskel ajal," kirjutas Emily Cave laupäeva hommikul sotsiaalmeedias.

Cave mängis käimasoleval hooajal nii NHL-is Oilersi ridades kui ka AHL-is Oilersi tütartiimis Bakersfield Condorsis. NHL-is sai ta tänavu kirja 11 mängu ja ühe värava.

Rest in peace, Colby Cave. 🖤 https://t.co/oHBUdNAGII — Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) April 11, 2020