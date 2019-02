Jäähoki Eesti meistrivõistlustel oli Viking parem Narva PSK-st

Tallinna Kalev/Viking võitis esimese kolmandiku 2:0. Väravad viskasid Saveli Novikov ja Kristjan Simson. Teisel kolmandikul tuli Narva mängu tagasi, võites perioodi 2:1.

Viimase perioodi eel oli seega Vikingu edu 3:2. Viimasel kolmandikul viskasid Vikingu mängijad kaks vastuseta väravat ning võitsid kohtumise 5:2. Lisaks Simsonile ja Novikovile sai ühe tabamuse kirja Paul Sillandi, Maksim Brandis lisas kaks väravat. Narva eest olid täpsed Andrei Aleksandrov ja Aleksandr Titov.

ENNE KOHTUMIST:

Seni on mõlemad meeskonna pidanud 15 kohtumist ning Kalev/Vikingil on kirjas 26 punkti. PSK on samal ajal 21 silma peal. Tabeliliidriks on Tartu Välk 494 38 punktiga. Viimane on aga HC Everest 5 silmaga.

PSK ja Kalev/Vikingi tänane lahing algab Narva jäähallis kell 16.30. Mängust näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.