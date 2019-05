HOMME | Kas Eesti hokikoondisel avaneb võimalus tõusta kodusel MM-turniiril medalile?

Turniiritabel on aga sedavõrd tihe, et homse edu korral oleks Eestil võimalus tõusta kuue meeskonna konkurentsis kolmandaks ehk pronksmedalitele. Eesti-Ukraina mäng algab kell 20.00 Tondiraba hallis.

Et Eestil säiliks medališanss peab Poola eelnevalt alistama Jaapani ja seda normaalajal. See kohtumine algab kell 16.30.

Turniirivõitu ja pääset kõrgemale jahivad viimasel mängudepäeval Poola ning Rumeenia. Mõlemal on 10 punkti, omavahelise mängu võitis lisaajal 3:2 Rumeenia. See tähendab, et võrdsete punktide korral on eelis neil. Rumeenia kohtub viimases voorus Hollandiga, mäng algab kell 13.00.