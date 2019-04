Hokimehe ankeet: Mihkel Võrang on filmide vaatamise järel spontaanselt trenni teinud

NHL-ist jälgin Pittsburgh Penguinsi ja koondistest Kanadat ja Soomet. Penguinsit hakkasin jälgima, kui Crosby liigasse tuli ja see, mida kõike ta suudab korda saata, on täiesti ulmeline. Kanada on puhtalt sellepärast, et enamik maailma parimaid hokimehi tuleb sealt ja nende mäng tundub kuidagi nii vaevatu, nad suudavad teha selle mängu nii lihtsaks ja seda on nauding vaadata. Soomet muidugi sellepärast, et naabreid tuleb ikka toetada ja nende võitlusvaim on see, mis mind nende hoki juures köidab.

Kes on sinu lemmik jäähokimängija(d). Miks just tema/nemad?

Kindlasti on esikohal Sidney Crosby: see kuidas ta mängu näeb ja loeb, söödab, lööb imeväravaid, töötab nii rünnakul kui kaitses ja pidevalt meeskonna heaks. Seda on ilus vaadata.

Teiseks lemmikuks võiks lugeda Peter Forsbergi, ainuke võimalus oli läbi sahisevate ja virvendavate kanalite vaadata, aga tema mäng jäi mulle silma.

Väravavahtidest meeldib mulle Marc-Andre Fleury, kes on alati rõõmsameelne ja positiivne, hoiab meeskonna tuju üleval ja kui vaja tassib meeskonda oma seljal. Neid mängijaid võib veel leida, kes sümpatiseerivad oma mängija- ja isikuomadustega, aga see list läheks liiga pikaks ma usun.

Meenuta mõni põnev enda ja jäähokiga seotud lugu?

Jäähokiga on neid lugusid palju, aga endal on olnud võimalust mängida päris nimekate maailma staaride vastu nagu näiteks Stanley karika võitja Fedotenko ja Ponikarovsky Ukraina koondisest, Leo Komarov Soome koondisest jne. Need on kuidagi eriti hästi meelde jäänud. Ja muidugi kõik koondise sõidud, need on sellised mõnusad ja hea meenutada seda kvaliteetaega poistega koos, ühise eesmärgi nimel võideldes.

Millised on Sinu enda jäähokiga seotud ambitsioonid?

Ambitsioonid on anda endast alati parim väljakul, et ei jääks pärast midagi kriipima, et oleks võinud võib-olla natuke rohkem pingutada. Alati 100% ja siis ei jää midagi kunagi küsimärgi taha, et mis oleks võinud olla. Koondise ja klubi eest alati täie rauaga.

Mis on Sinu jaoks eesootava MMi miinimum- ja maksimumeesmärk Eesti koondises?

Koondisse pääsemine ja meeskonnaga teha kõva turniir, pühenduda ja anda endast kõik meeskonna jaoks.

Milliseid tegevusi harrastad jäähokist vabal ajal? (Põhjenda, miks just need hobid)

Pigem võtan lihtsalt natukene vabamalt, saan sõpradega kokku, kuulan muusikat, loen artikleid. Eriti mulle meeldib The Players Tribune-ist lugeda muude spordialade ilusid ja valusid. Naudin vabu hetki, kuna hoki kõrvalt tegelikult väga palju aega ei jäägi üle.

Milliseid spordialasid veel jälgid? Millised on Sinu eeskujud muudelt spordialadelt ja miks?

Põhiliselt jälgin jalgpalli, Eesti liigas hoian pöialt FC Florale ja välismaal Real Madridile. Üks eeskujusid ja lemmikmängijad Zinedine Zidane mängis ning juhendas seda klubi. Täpselt see, et suutis saata korda imeasju selle palliga: ilusad söödud, palli hoidmine, väravad. Tema mängu oli nauditav vaadata, ta kontrollis kõike kuidagi nii lihtsalt. Ja muidugi ta värav Leverkuseni Bayeri vastu Meistrite liiga finaalis, siiamaani mäletan seda ülepuusalööki.

Kas Sul on mõni lemmikraamat? Miks just see?

Hetkel on lemmikraamatud spordiga seotud teosed, kuna treeneri kutsete jaoks on vaja need sügavalt läbi lugeda ja süveneda.

Millised on Sinu lemmikmuusikastiilid ja artistid? (Põhjenda)

Kuulan erinevaid muusikastiile, aga rohkem on playlistides rokkmuusikat ja hiphop/räpp muusikat. Mõlema muusikastiiliga suudan ma tavaliselt enne mänge end üles kütta ja mis seal salata, ka kaasa laulda. Tekitab hea tunde ja siis suudan mängudeks end valmis panna.

Artistidest rokkmuusikas AC/DC, Metallica, Guns N' Roses, leidub ka punkrokki Misfitsist Blink182ni, playlistides on palju erinevate artistide muusikat. Hiphopist kauased lemmikud Beastie Boys, The Game, Kendrick Lamar, aga ka Jay Rock, YG , MGK

Millised on Sinu lemmikfilmid ja näitlejad? (Põhjenda)

Lemmikfilme leidub palju: nii spordi- kui tavalisi kas siis komöödia- või krimifilme.

Rocky seeriast leidub palju lemmikuid ja ei saa salata, et need filmid on spontaanseid treeningsessioone inspireerinud. Lemmikud kindlasti esimene, teine ja neljas osa + Creedi film.

Coach Carter, Any Given Sunday, Remember The Titans, Friday Night lights - need kõik on mulle andnud indu treenida ja treenida ja usaldada protsessi ja treenereid.

Krimist näiteks American Gangster, kuid nagu muusikastiilidegagi, on ka meeldivaid filmižanre palju. Näiteks sõjafilmid Fury ja Inglorious Bastards. Näitlejatest meeldivad Will Smith, Brad Pitt.

Ka meeldivad mulle Marveli filmid ja nende karakterid Iron Man, Captain America jne. Lapsepõlves sai nende multikaid vaadatud.

Milline on olnud Sinu lemmik reisisihtkohad ja kuhu tahaksid veel reisida? (Põhjenda)