Hokimehe ankeet: Lauri Lahesalu avaldas kirjaniku, kelle raamatute abil möödusid bussitunnid sujuvamalt

Jälgin pealiskaudselt peaaegu kõike, mis ette satub ja sobib ajaliselt.

Kas Sul on mõni lemmikraamat? Miks just see?



Stieg Larssoni "Millenniumi triloogia". Bussis veedetud tunnid läksid sujuvamalt.

Millised on Sinu lemmikmuusikastiilid ja artistid? (Põhjenda)

Lemmik muusikastiil/artist on Raadio.

Millised on Sinu lemmikfilmid ja näitlejad? (Põhjenda)

Filme vaatan minimaalselt, kui, siis mõnda dokumentaalfilmi.

Milline on olnud Sinu lemmik reisisihtkohad ja kuhu tahaksid veel reisida? (Põhjenda)

Turismireisil pole käinud. Aga Aasiasse võiks koondisega veel sattuda.