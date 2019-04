Hokimehe ankeet: Jaanus Sorokinile on suure jälje jätnud Jaromir Jagr

Meenutaks hokitee algusaegu. Jäähokit sai mängitud Talleksi välistaadionil, kus talviti sadas vahel nii paksu lund, et litter kadus mängu ajal ära. Enamvähem teadsid, kuhu litter lendas, kuid kõik peksid hoopis kõvasti lund. Ja seal staadioni ümber olid valvekoerad, kes trennide/mängude ajal poordi ääres võtsid hammastega aegajalt särgist kinni. Tingimused olid päris huvitavad.

Millised on Sinu enda jäähokiga seotud ambitsioonid?

Võita sel hooajal Eesti meistrivõistlused Tartu Välk 494 meeskonnaga, saada väga heasse vormi kevadel Tallinnas toimuva MM-i ajaks ning pääseda Eesti meeskonda.

Mis on Sinu jaoks eesootava MMi miinimum- ja maksimumeesmärk Eesti koondises?

Miinimumeesmärk meeskonnal 3. koht ja maksimum kuldmedal.

Milliseid tegevusi harrastad jäähokist vabal ajal? (Põhjenda, miks just need hobid)

Olen harrastanud umbes 7 aastat taipoksi. Hea koht, kus pingeid maandada ning seal töötavad jäähokist erinevad lihased, mis vahelduseks on väga hea. Samuti oled seal vastutav ainult iseenda eest, nii löökide kui kaitsmise osas.

Pere ja lastega veedame enamuse vabast ajast. Sõidame Eesti peal ringi, käime telkimas, metsas jalutamas, spaades, vahel välismaal puhkamas.

Milliseid spordialasid veel jälgid?Millised on Sinu eeskujud muudelt spordialadelt ja miks?

Jälgin, kui Eesti mängib koondistega jalgpalli, korvpalli, võrkpalli vms.

Samuti poksi, kikkpoksi, MMA-d.

Kas Sul on mõni lemmikraamat? Miks just see?

Otsest lemmikraamatut ei ole, kuid loen peamiselt eneseharivaid ettevõtluse ja äriga seonduvat. Näiteks Anthony Robbins, Joseph Murphy, Richard Branson jne. Tegelen ka ise ettevõtlusega ning sealt saab häid uusi ideid/mõtteid, kuidas ühendada ja hoida tasakaalus töö, pere ja sporditegemine.

Millised on Sinu lemmikmuusikastiilid ja artistid?

Lemmikstiil puudub. Eesti muusikast Revals, Smilers, NOEP.

Millised on Sinu lemmikfilmid ja näitlejad?

Põnevus- ja draamafilmid. Näitlejatest Jason Statham.

Milline on olnud Sinu lemmik reisisihtkohad ja kuhu tahaksid veel reisida?

Loe veel

Lemmik on olnud Tai Kuningriik ja sealne Phuket - seal on ideaalne kliima ning vägevad rannad, mõnusad vürtsikad söögid, chillid inimesed. Tahaksin külastada Ameerikat oma suuruses ning New Yorki, mis tundub väga massiivne ja huvitav linn.

Visualiseeri, kus näed Eesti hokit 10 ja 20 aasta pärast?

10 aasta pärast oleme kindlasti mängimas tugevuselt 1. divisjonis A-grupi medalitele.

Eesti jäähoki tuntus on väga hea. 20 aasta pärast võiksime mängida tippdivisjoni jäähokit. Eestis on jäähokibuum :)