Hiina võistkond kolis KHL-is jätkamiseks Venemaale

Põhjuseks on mõistagi koroonaviirus ning sellest tingitud piirangud. Näiteks mullusel hooajal mängis jäähokiliigas kuue erineva riigi klubid. Venemaa on aga üks enim koroonaviirusest laastatud riik maailmas ning seega on mööda riike ringi reisimine äärmiselt keeruline.

Nüüd teataski Pekingi võistkond, et uuel hooajal mängivad nad kodumänge Mõtištši areenil. Rahvusvahelise meedia teatel peaks otsuse Venemaale kolimisest tegema peagi ka lätlaste Riia Dinamo.

Küll on suure küsimärgi all aga Soome tippklubi Helsingi Jokerite jätkamine KHL-is. Iltalehti teatel on liiga andnud Jokeritele märku, et ka nemad päevad jätkamise korral kolima Venemaale. Ainsa Soome klubina KHL-is osalev Jokerit soovib aga kodumänge pidada ikkagi Helsingis.

"Me valmistume kodumängudeks ikka Helsingis. Ühtegi muud plaani meil hetkel pole," rääkis pealinnaklubi esindaja Iiro Keurulainen Iltalehtile.

Due to the coronavirus pandemic, @KRSchina 🇨🇳 decided to base in Russia 🇷🇺 for the upcoming season: https://t.co/1LrMiGmPgX pic.twitter.com/qpGLvr84N4 — KHL (@khl_eng) July 15, 2020