Heino Enden üritab Eestis üliõpilashokit elustada

Heino Endeni sõnul hakkab Tallinn Kings nime kandev meeskond osalema Euroopa üliõpilaste liiga loodavas uues divisjonis, kuhu kuuluvad Rootsi, Soome, Läti ja Eesti meeskonnad. Eesti meeskond on moodustatud Tallinna Ülikoolis, TalTechis ja EBSis õppivatest hokimeestest.

„Ütlen kohe ära, et see pole profisport. Meeskonnas saavad mängida 18 kuni 30-aastased mängijad, kes peavad õppima ülikoolis ning ei tohi saada mängimise eest raha," selgitas Enden. „Sellised meeskonnad harjutavad tavaliselt jääl kaks korda nädalas. Tegemist on topelt karjääriga, et noor saaks spordi kõrvalt omandada ka hariduse."

Kaks korda nädalas harjutamine näib siiski sügava harrastusspordina. Vähemalt osa mängijaid saab siiski suurema koormuse, sest Eesti meistrivõistlustel jätkavad nad oma senistes koduklubides. „Meie enda mängude arv ei tule väga suur, liigas osaleb umbes kümme meeskonda," nentis Enden. „Kindlasti tihendame kalendrit Venemaa üliõpilasliiga meeskondadega sõprusmängude pidamisega." Endeni sõnul meelitab õppimise ja mängimise ühildamine meeskonda ka välismaalasi.

Euroopa üliõpilasliiga on tegutsenud seni kesk- ja lõuna-Euroopas. Esimesed mängud peeti 2014. aastal. Tulevikus soovitakse aga veel laieneda.

Enden avaldas lootust, et tulevikus on Eestis oma meeskond kõigil Tallinna ülikoolidel. Huvi on ilmutatud ka Tartust. Üliõpilashokil on Eestis siiski ka kaugem siht. 2021. aastal soovitakse mängida taliuniversiaadil.