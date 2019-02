FOTOREPORTAAŽ | Miks sai Robert Rooba klubilt 50 eurot trahvi? Heida pilk Soome hokiklubi telgitagustesse!

Eestikeelne hõige on muidugi klubis mängiva Eesti koondislase Robert Rooba õpetatud väljend. "Hooldemehed ikka aeg-ajalt küsivad midagi, et uusi sõnu õppida. Naaberriik ja vennasrahvas!" muigab eestlane ise.

Delfil avanes võimalus tutvuda lähedalt Jyväskyläs Rooba koduklubi JYP-i tegemistega - millist elu seal elatakse?

Kui klubi juhtkonna jaoks algab mängupäev kell üheksa hommikul koosolekuga, siis meeskond alustab hommikuse treeningu ettevalmistustega natuke pärast kella kümmet - osad tegelevad soojendusharjutustega, osad muude tegemistega. Rooba tabasime näiteks areeni tribüünide juures intensiivseid hüppeid tegemas.

Robert Rooba treeninguks ette valmistumas Foto: Ilmar Saabas

Trenni eel käis riietusruumis vilgas elu, nagu sporditiimide juures ikka. Muusika mürtsub, visatakse nalja ja tuju on hea.

Mängupäevale kohaselt ei kestnud hommikune trenn kokkuvõttes väga kaua - põhimängijad olid jääl ehk pool tundi, mille jooksul harjutati rünnakute realiseerimist ning kuulati treenerite näpunäiteid.

Lõunapausi järel naasid mängijad jäähalli pärast kella nelja, et end mänguks valmis seada - vahepeal said aga ka eestlased riietusruumidesse pilgu heita. Võõrsilmeeskonna riietusruumi nimetati vaat et uhkusega "Soome liiga kõige s*temaks" - seda ilmestasid näiteks ka dušid, kuhu vähegi pikem hokimängija püsti seisma ei mahtunud.