FOTO | Raske haigusega võidelnud Rootsi NHL-i staaril oli põhjust tähistada: vähk on kadunud

"369 päeva tagasi saime teada, et Oskaril on vähk ning täna pärast teist järelkontrolli saime teada, et tema uuringud on puhtad. Korgime šampuse lahti!!!" kirjutas Instagramis hokistaari tüdruksõber Alma Lindqvist.

Rõõmustavat teadaannet jagas ka NHL-i koduleht.

24-aastasel Lindblomil diagnoositi eelmise aasta 10. detsembril harvaesinev luuvähi liik Ewingi sarkoom. Enne seda jõudis ta eelmisel hooajal pidada Flyersi eest 30 mängu, visata 11 väravat ja anda 7 resultatiivset söötu.

Flyers lõpetas hooaja idakonverentsis neljandana. Play-off'i esimeses ringis alistas Philadelphia mängudega 4:2 Montreal Canadiensi ning langes teises ringis üldskooriga 3:4 ehk otsustavas seitsmendas mängus New York Islandersi vastu. Viimati 2019. aasta 7. detsembril mänginud Lindblom naases platsile tänavu 3. septembril selle seeria kuuendas mängus, tänades mängujärgselt oma tiimikaaslasi ja hokikogukonda toetuse eest ravi ajal.

Tänavu 22. juulil sõlmis Lindblom Flyersiga kolmeaastase lepingu väärtusega 9 miljonit dollarit. Alates 2014. aastast Flyersiga liitunud Lindblom (drafti 138. valik) on 134 NHL-i mängus kogunud kokku 57 resultatiivsuspunkti (30 väravat, 27 söötu).