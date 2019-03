FOTO | Itaalia fännid tervitasid Eesti hokimeest plakatiga "F*** you, Liivik"

Tundub, et Liivik on teinud väljakul teinud piisavalt head tööd, et vastasmeeskonna poolehoidjate naha vahele pugeda. Portaal Suomikiekko ei oska itaallaste reaktsioonile samuti muud põhjendust tuua, kui et asi peab olema ründaja robustses mängustiilis.

Bolzano ja Klagenfurt olid vastamisi Austria liiga veerandindfinaalis, mille Liiviku leivaisa mängudega 4:1 võitis. Eelmise nädala reedel võttis Klagenfurt kodus 5:3 võidu (Liivikult resultatiivne sööt), kolm päeva enne seda sai Bolzano oma ainsa võidu numbritega 4:2.

Poolfinaalis on Klagenfurti vastaseks Graz 99ers. Teise poolfinaalpaari moodustavad Viini Capitals ja Salzburg.