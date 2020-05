Endine NHL-i mängija on kopsupõletiku ja koroonaviirusega haiglas: mul on isegi hammaste pesemisega raskusi

Aastatel 1997-2010 NHL-is mänginud Laraque'l avastati koroonaviirus möödunud neljapäeval ning nüüd võitleb ta viirusega Montreali haiglas. "See kõik on hullumeelne, sest ma jooksin kuuel päeval nädalas 10 km päevas, et maratoniks valmistuda," rääkis kanadalane, kes ühtlasi põeb astmat, NHL-i kodulehel. "Tegin nii kuude kaupa. Nüüd, kui COVID-19 on minu kopsu rünnanud, on mul raskusi püsti tõusmise ja hammaste pesemisega. See on kõige hullem asi üldse. Mul läheb vaja kogu energiat, et lihtsalt püsti saada."

Laraque arvab, et nakatus koroonaviirusesse siis, kui käis vabatahtlikuna vanematele inimestele toitu viimas. Laraque sõnul käis ta esmaspäeval arsti juures, kus talle kirjutati välja ravimid paistes kopsude jaoks. "Kui ma koju naasin, ei hakanud mul parem, aga ma ei saanud aru, et miks."

Kanadalase sõnul avastati tal kopsupõletik ning haiglas ka koroonaviirus. "Arst helistas mulle ja ütles, et pean tulema tagasi, sest mul on kopsupõletik. Läksin haiglasse tagasi väga halvas seisus. Siis nad tegid mulle ka koroonaviiruse testi. Koheselt pandi mind hapnikku otsa, sest asi oli väga halb. Ma arvan, et praegu on mul kõige raskem aeg, sest mul on õhtuti väga kõrge palavik. Ma võtan pidevalt rohtu selle vastu. Mul on praegu isegi rääkimisega raskusi, sest mul pole energiat," rääkis Laraque, lisades, et jääb tõenäoliselt veel pikemaks ajaks haiglasse.

Thanks everyone for your prayers and wishes, this is where I’m gonna live for awhile until my lungs clears! Merci à vous tous pour vos prières et vos souhaits, c’est ici que je vais vivre un bon de temps jusqu’à ce que mes poumons se rétablissent! pic.twitter.com/BnpMS1G6JK — Georges Laraque (@GeorgesLaraque) May 1, 2020

