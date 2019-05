Eesti võõrustab 2020. aasta jäähoki U18 II divisjoni maailmameistrivõistlusi

Eesti U18 koondisele uisutavad 2020 kevadel Tallinnas vastu Suurbritannia, Leedu, Rumeenia, Korea ja Serbia koondised. 2019. aasta aprillis Leedus toimunud turniiril võitis Eesti pronksmedali, Leedu hõbeda ja Poola kulla järel.

"Hea meel, et kõik läks meid soosivalt. Me ei pea kaugele sõitma ning üks koondistest saab jälle mängida kodupubliku ees. Meil on taas võimalus praeguste ja uute Eesti hokisõprade ette tuua rahvusvaheline turniir ja promoda Tallinnas jäähokit", sõnas Eesti Jäähokiliidu president Rauno Parras otsuse järgselt.

U20 I divisjoni B-grupi maailmameistrivõistlused toimuvad Ukrainas, Kiievis. Eestiga kohtuvad Prantsusmaa, Poola, Ungari, Itaalia ja Ukraina koondised. MM toimub 10.-17.12.2019. Selle aasta jaanuaris Tallinnas toimunud U20 koondiste turniiril võitis oma grupis kulla Eesti, mis tähendas II divisjoni A-grupist tõusu kõrgemasse I divisjoni B-gruppi.

I divisjoni B-grupi maailmameistrivõistlused toimuvad aga Poolas, Katowices 26.04-02.05.2020. Äsja mai alguses Tallinnas toimunud 2019 turniiri lõpetas Eesti meeskond neljanda kohaga.