Eesti saab 12-aastase vaheaja järel taas jäähoki rahvusnaiskonna

Laagrisse on kutsutud end näitama 30 mängijat - 3 väravavahti, 9 kaitse- ja 18 ründemängijat -, kes kõik on aktiivsed mängijad Eesti hokiklubides.

Ühtlasi alustas naiskonna uue juhendajana tööd 45-aastane lätlanna Inguna Lukašēvica, kes omab pikaajalist kogemust mängijana Läti rahvuskoondises ning professionaalset treenrikarjääri Lätis ja Austrias. Varasemalt on tal ka MM-kogemus Austria U18 koondisega.

"Kolm viimast hooaega on naised taas mänginud Eesti jäähoki meistrivõistlusi, kus viimasel hooajal osales meistriliigas kokku viis naiskonda. Eesti naiste jäähoki koondise tagasitulekut oleme planeerinud juba pea kaks aastat ja suur heameel on selle üle, et uueks hooajaks on meie naiste koondis registreeritud kolmanda divisjoni maailmameistrivõistlustele ja ettevalmistusega teeme sel nädalavahetusel algust," kommenteeris naiste koondise tagasitulekut Eesti Jäähokiliidu tegevjuht Rainer Komi.

"Rõõm on näha, et kuigi koondise paus on olnud pikk, on meie naistes jätkuvalt tahet ja soovi esindada meie riiki ja võistelda hea tulemuse saavutamise nimel. Peame hästi oluliseks pakkuda naistele väljundit läbi koondise moodustamise, et nii peale tulevad noored kui

kogenud mängijad saaksid jääl oma potentsiaali realiseerida. Usun, et esimene koondise aasta saab olema väljakutsuv, kuid esimene eesmärk on lähi aastatel kindlasti tõusta II divisjoni tasmele. Omalt poolt soovin koondise kandidaatidele jõudu ja jaksu treenimisel!" lisas Komi.

Eesti naiste jäähokikoondis kogunes esmakordselt 2005. aastal, mil peeti kohtumine Islandi koondise vastu. Mäng võideti skooriga 8:2. Aastatel 2007 ja 2008 on rahvuskoondis varasemalt osalenud IIHF jäähoki maailmameistrivõistlustel IV divisjonis. Mõlemal aastal saadi 4. koht.