Eesti naiste Hokiliiga stardib esmakordselt viie võistkonnaga

"Fuuriad on saanud nüüd 2 hooaega harjutada ja oleme valmis andma võrdseid lahinguid kõigile konkurentidele. Kõik eelmistel hooaegadel mänginud naised on rivis, välja arvatud paar, kes Tallinna klubist Gryzzlyz "laenatud" olid. Liitunud on mõned tublid noored, kes ka võistlustel osalevad. Teeb rõõmu, et on nii palju naiskondi, et ka kõik vanad jätkavad ja 1 uus klubi liitus. Tänu meile katab naiste jäähoki kaart tervet Eestit. Pingutame, et kaardile jääda ja Lõuna-Eesti lippu kõrgel hoida," kommenteeris mõtteid algavast hooajast Eve Elken Viljandi hokiklubist Fellin Fuuriad.

HK Säde kapten Merlin Griffin: "Mängud tulevad kindlasti väga tasavägised. Hokiklubi Sädega on sel hooajal liitunud palju uusi mängijaid, kelle jaoks algav hooaeg on esimene. Praeguse seisuga tundub liiga tulevik helge. Kindlasti tuleb klubidel jätkata töötamist edasise arengu nimel ning teha koostööd naiste jäähoki edendamisel." HK Säde juhatuse liige Helen Mahla lisas, et klubiga on lisandunud noori mängijaid, kes kaasatakse ka meistrivõistluste kõikidele mängudele. "Seega on meie klubi eesmärk keskenduda hetkel pigem tulevikule ja järgmistele hooaegadele, aga nagu meie kapten juba mainis, anname kindlasti oma parima igas mängus," lisas Mahla.

HK Roosa Panteri kapten Diana Kaareste ütles samuti, et naiste liiga on baas naiste hoki tulevikule. "Suvine ettevalmistus kulges plaanipäraselt ja sellele lähtuvalt saame alustada oma hooaega paljutõotavalt. Tuleb väga tasavägine ja põnev hooaeg. Iga uus hooaeg arendab nii hokimängijaid, kui toob uusi särasilmseid hokisõpru väljakute äärde. Eks Eesti meistrivõistlused ongi baas naiste hoki tulevikule. Parimatest parimad pääsevad maailmaareenile täisväärtuslikult esindama Eestit," kommenteeris Kaareste.

Maria Disko tiitlit kaitsvast HC Everestist möönis, et ka nende koosseis on oluliselt muutunud uute mängijate näol. "HC Everest kavatseb see hooaeg vaatamata koosseisu muutmisele oma positsioone säilitada. Meil tulnud palju uusi mängijaid ja on vaja nüüd aega, et treenida nendest head mängijaid. Saime ka hea väravavahi ja loodame, et talle hakkab meeldima meie liiga. Ta on 17. aastane, hetkel kuskil ei mängi ja see on meie jaoks väga hea, kuna tema tase on hea. Sel hooajal osaleme ka Vene harrastajate liigas ning plaanis on korraldada ka turniir," lisas Disko.