Eesti jäähokikoondise väravavaht MMist: Rootsi on ülikõva, Venemaa koondis on metsik

"Rootsi koondises on 18 mängijat NHL-ist, praktiliselt kogu meeskond. Juba see näitab omaette, kui tõsiselt võtavad rootslased MM-i," sõnas Koitmaa, vahendab ERR Sport. "Rootsi saab olema väga tugev vastane, julgen öelda, et vähemalt paberil üks peamiseid tiitlikandidaate. Kindlasti lisab neile kindlust see, et peatreener on sama."

"Kanada koosseisu vaadates ei löönud minu silm särama, aga Venemaa on see, kelle koosseisu peale jäi mu suu lahti," tunnistas Koitmaa. "Ovetškin, Malkin, Kuznetsov, Kutšerov, Kovaltšuk - sellised nimed peaksid väravad juba enne mängu automaatselt tabloole viima. See koosseis, millega Venemaa MM-ile läheb, on metsik."

"Soomel läheb keeruliseks," arvas Eesti puurilukk. "Vaatan koosseisu ja kõik on väga esinduslikud mängijad, näidanud ennast heast küljest - aga ei ole ühtegi suurt nime."

Täna algaval MMil on kohe avapäeval kavas kaks põnevuskohtumist: kell 17.10 kohtuvad Soome – Kanada (ülekanne ETV2) ja kell 21.10 Tšehhi – Rootsi (ETV+).