Eesti jäähokikoondis valmistub olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiriks

Noorenduskuuri läbinud koondis mängib 2022 Pekingi taliolümpiamängude kvalifikatsiooniringi 6.-9. veebruarini Suurbritannias, kus lisaks Suurbritanniale on Eesti vastasteks Ungari ja Rumeenia.

Eesti koondise mängude kava:

06.02.2020 17.30 Ungari - EESTI

08.02.2020 20.00 EESTI - Suurbritannia

09.02.2020 16.00 Rumeenia - EESTI

Eesti jäähokikoondis sõidab olümpiamängude kvalifikatsiooniturniirile kõigi aegade noorima koosseisuga. Eesti U20 koondis võitis eelmisel hooajal Tallinnas toimunud II divisjoni A-grupi maailmameistrivõistlused tõustes sellega kõrgemasse I divisjoni B-gruppi. Sel hooajal suudeti divisjoni ka püsima jääda.

"Noortekoondis tõestas, et meil on tugevaid mängijad tulemas ja osa nendest on valmis mängima meeste koondises, lülitame neid Eesti jäähoki arengu nimel järjest enam ka rahvuskoondisesse. Koondise tuumik on koos mänginud juba aastaid ja see töötab meie kasuks ning tekitab hea sisekliima ja meeskonnavaimu," kommenteeris Eesti jäähokikoondise peatreener Jussi Tupamäki.

"Noored mängijad peavad kohe võitlusesse minema tugevate ja kogenud meeskondade vastu, see saab olema tugev väljakutse, kuid teiselt poolt on see suurepärane kogemuste saamise võimalus tulevikuks," lisas Eesti koondise mänedžer Jüri Rooba.

Eesti koondise kandidaadid turniiriks:

Väravavahid

#1 Villem-Henrik Koitmaa Torun POL

#29 Roman Shumikhin HC Viking Tallinn EST

Kaitsemängijad

#5 Eduard Slessarevski Jokerit FIN

#7 Saveli Novikov HC Viking Tallinn EST