Eesti jäähokiklubi diskvalifitseeriti Soome meistrivõistlustelt lapsevanemate ja klubijuhtide käitumise tõttu

Soome hokiliidu esindaja Pirkka Antila kinnitas HC Vipersi eemaldamist ajalehele Helsingin Sanomat.

"Nad (Vipers) on sobimatu käitumise tõttu sarjast diskvalifitseeritud. Sobimatult käitusid nii meeskonna juhid kui lapsevanemad," sõnas Antila.



"Üksikasjadesse ei hakka ma laskuma. See ei ole vajalik, kuid kui matš tuleb katkestada, viib see alati uurimiseni. Seejärel tehakse otsus," jätkas Antila, kinnitades, et skandaali põhjustanud mäng toimus eelmisel laupäeval Soomes.



Vipersi meeskonna esindajad ja lapsevanemad polnud selles mängus kohtunike tööga sugugi rahul, avaldasid valjuhäälselt protesti ning lõpuks järgnes sellele kohtumise katkestamine.



HC Vipersi esindaja jäi Delfiga rääkides napisõnaliseks ja lausus vaid: "Midagi erilist ei juhtunud. Kohtunikud tahtsid meid lihtsalt eemaldada. Neil oli lihtsalt nii vaja."