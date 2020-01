Eesti jäähokikaksikud tegid noorte olümpial ajalugu

Marek Potšinok võitis olümpiaturniiril meeskonna “Roheline” koosseisus kulla, kui finaalis alistati 10:4 tiim “Punane”. Seejuures andis turniiril iluväravaid visanud Marek 3:0 väravale söödu. “Kuld on minu jaoks väga tähtis. Mul on nii hea meel! See medal kaalub muuseas väga palju,” rõhutas ta. Potšinoki sõnul tõi alles eelmisel nädalal 13 erineva riigi mängijatest kokku pandud meeskonnale võidu hea läbisaamine ja meeskonnavaim. “Uskusin, et võidame. Meil oli väga hea meeskond ning väga hea treener. Võitsime selle kulla kõik koos!”

Pronksimängus jäi Erik Potšinoki meeskond “Pruun” küll kaotusseisu, kuid viimase sekundi viskest suudeti alistada meeskond “Must” 6:5. “Mängu viimane minut oli väga närviline, see oli nii raske! Olin juba kindel, et see mäng läheb karistusvisete peale. See, mis viimastel sekunditel juhtus, oli imeline! See on vägev tunne, emotsioone on nii palju,” ütles Erik.

Kunagi varem pole eestlased olümpiamängudel jäähokis võistelnud ega väravat löönud, medalivõitmisest rääkimata. Pae gümnaasiumis õppivad jäähokikaksikud loorberitele puhkama ei jää, sest juba nädalavahetusel võisteldakse Soomes.

“Nüüd tuleb vaid edasi treenida,” sõnas Marek. “Suuri sõnu oma tuleviku kohta öelda ei taha. Õppisime sellelt turniirilt palju – nägime, kuidas teised mängivad ning saime end võrrelda. Mul on väga hea meel, et siin mängida saime,” lisas Erik.