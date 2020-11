Eesti hokiliiga mängu järel tekkis suurem koroonakolle Narva Paemurru spordikoolis

Esmaspäeval Narva linna kodulehel avaldatud teatest selgub, et Paemurru spordikooli koroonaviiruse puhangu tõttu on suletud ning distantsõppele suunatud mitmete Narva koolide klassid ja lasteaedade rühmad - see puudutab 71 last koolieelsetest laseasutustest ja 353 õpilast Narva koolidest.

"Need, kes on põhikoolis või lasteaias eneseisolatsioonis, ei saa käia ka huvikoolides, ringides ja sektsioonides. Neil õpilastel, kes pole määratud eneseisolatsiooni, vaid distantsõppele, on õigus käia huvikoolides, ringides ja sektsioonides. Narva Paemurru Spordikooli jäähall ja poksihoone on suletud kuni 17. novembrini," lisab Narva Linnavalitsus.

Endine Eesti sõudja ning Paemurru spordikooli direktori asetäitja Leonid Gulov ütles täna venekeelsele Delfile: "Numbrid võivad olla hirmutavad, aga me võtsime kasutusele täiendavad ohutusmeetmed ja saatsime õpilased isolatsiooni. Näiteks pole meil ühtegi positiivset juhtumit poksihoones, kuid selles olukorras on parem ettevaatlik olla."

Viirusepuhang Narvas sai alguse pärast 31. oktoobril toimunud hokimatši Narva Paemurru Spordikooli meeskonna ja Tallinna Vipersi vahel. Järgmisel päeval läks Paemurru noortemeeskond (U18) Tallinnas vastamisi Vipersi eakaaslastega.

"Võin öelda ainult ühte asja - enne mänge Vipersiga olid kõik meie hokimängijad terved. Haiguse sümptomid hakkasid avalduma kaks-kolm päeva pärast neid mänge. Täiskasvanute meeskonna treeningud tühistati alates 3. novembrist," lisas Gulov.

Lisaks Paemurru koolile õpivad Narva hokinoored ka Narva Energia spordikoolis. "Olukord on pingeline. Meil on olnud isoleeritud nakatumisjuhtumid," ütles Delfile Energia spordikooli direktor Ivan Maštakov.

Eesti jäähokiliidu juhatuse esimees Rauno Parras ei osanud täna Delfile öelda, kuidas Paemurru spordikooli juhtum laiemalt Eesti hokit võib mõjutada. "Nad on meile teada andnud, et selline asi on. Mis see endaga kaasa toob, ei oska kommenteerida. Elu läheb edasi nagu ikka," ütles ta, lisades, et teistes meistriliiga võistkondades (HC Vipers, Tartu Välk 494, Kohtla-Järve Everest, HC Panter) hakkavad karantiiniperioodid läbi saama ning uutest nakatunutest alaliidul andmeid pole.