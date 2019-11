DELFI VIDEO | Võiduvärava visanud Rooba: on hea meel, et õnnestus võit koju tuua

Eesti võitis avakolmandiku 2:0, kuid kolmandal perioodil lasti leedulastel kaks väravat tagasi visata ning seis viigistada. Eestlastele tõi võidu Robert Rooba tabamus 1.50 enne normaalaja lõppu.

"Väravate löömine on spordis ja eriti jäähokis suur asi. Loomulikult on tore meel, et õnnestus võit koju tuua," sõnas sangariks kerkinud Rooba intervjuus Delfile.

"Mäng oli koopia eilsest Ukraina kohtumisest. Selle vahega, et täna olime 2:0 ees, mis andis meile natuke varu," märkis Rooba koondise ebastabiilse mängupildi kohta. "See eelkõige räägib sellest, et meil on tõesti väga noor koosseis, palju kogenematuid mängijaid. Meil tuleb rumalaid vigu ja otsuseid litriga ette. Meeste mäng nõuab võrreldes noorte hokiga rohkem kontsentreerimist."

