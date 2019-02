DELFI VIDEO | "Treener kasutas esimese kolmandiku järel vana kooli nippe!" Robert Rooba ja JYP teenisid kodujääl raske võidu

Sel hooajal 16 tabamusega oma meeskonna parimaks väravakütiks tõusnud Rooba sedapuhku kummaski oma tiimi väravas otsene osaline polnud, kuid võimalusi käsi valgeks saada oli eestlasel küll.

KooKoo läks esimesel kolmandikul üllatuslikult juhtima ning tükk aega tundus, et JYP ei suudagi oma mängu leida, ent otsustaval perioodil kallutasid matši kodumeeskonna kasuks Jerry Turkulaineni kaks tabamust.

"Mängu algus oli tõesti raske - esimesel kolmandikul me ei leidnud oma mängu ja vastase üllatav värav viis meid natuke häälestusest välja. Pärast esimest kolmandikku kasutas treener vana kooli nippe, et meeskond üles äratada ja võib-olla hakkasime siis ka mängu leidma. Praegu on kõige tähtsam, et need kolm punkti võtsime ära," rääkis Rooba mängu järel Delfi Spordile.

Soome Liiga tabelis asub JYP hetkel 10. kohal, mis tähendaks viimasena play-off'i pääsemist. "Detsembrist alates oleme punkte võtnud kuskil viienda-kuuenda koha tasemel, aga kaotasime alguses nii palju punkte, et kümnes koht on meie maksimum. Eesmärk on play-off'i jõuda, sealt edasi võib ükskõik kuhu välja jõuda. Praegu on iga mäng ellujäämismäng."

Eestis näeb Roobat rahvuskoondise särgis mängimas aprilli lõpus ja mai alguses, kui siin toimub MM-i 1. divisjoni B-grupi turniir.

Soome kõrgliiga tabeliseis: