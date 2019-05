DELFI VIDEO | Robert Rooba passiivsest kaitsest: vastased võiks kasvõi ära süüa, kui midagi muud välja ei mõtle

"Teadsime, et vastane on distsiplineeritud ja kindlasti ei tohi karistusi võtta, aga me võtsime karistusi vastase tsoonist, mis on täiesti mõttetu," sõnas Rooba pärast kohtumist Delfile. "Vastane karistas need kohe ära."

Teise probleemina tõi Rooba välja kehva kaitsetöö. "Meie mänguplaan nägi ette, et mõlemate väravate esised on meie omad, kuid meie värava eest löödi meile neli väravat täna. Mitu korda seisid meie mehed ümber ja mitte midagi ei juhtunud. Minu arust võiks kasvõi vastase ära süüa, kui midagi muud välja ei mõtle, aga sellist asja ei saa olla, et meie värava alt lüüakse meile väravad ära."

"Tegelikult oleksime pidanud vastastest füüsiliselt üle olema, aga jäime neile hoopiski alla, mis on tegelikult naeruväärne," lisas Rooba.

Rooba tõdes, et puudu jäi ka rünnakul. "Kõik kolm mängu on läinud nii, et rünnakul tahetakse üle mängida. Minu arust peaksime mängima sirgjoonelisemalt ja palju rohkem peale viskama. Esimene mõte vastase tsoonis peaks olema pealevise, mitte söödu otsimine. Praegu on meil aga vastupidi."

