DELFI VIDEO | Robert Rooba: meie kaitsja ohverdas end nii palju, et pole praegu mitte riietusruumis, vaid haiglas

Eesti koondise peatreener Jussi Tupamäki: "Olen oma mängijate üle väga uhke. Tegime super mängu, aga me ei saanud sellele punktide näol kinnitust. Tulemust peab siiski austama. Teadsime, et Poola on üks turniiri parimatest meeskondadest, kus kõik on profimängijad - ühesõnaga kõva sats. Mõtlesime sellegipollest rohkem oma asjade peale ega keskendunud niivõrd nende mängustiilile. See oli kindlasti meie parim mäng siiani. Loodame, et kõige parem on veel ees. Võitleme laupäeval Ukraina vastu täiega ja pärast vaatame, mis seis jääb."

Slessarevski olukorda kommenteeris Tupamäki nii. "See juhtus kohe esimesel kolmandikul. Sai litriga kätte või midagi... Ei tea, milline tema olukord praegu on. Loomulikult näitab see võitlejahinge, mis paistis täna kõigil kaugele välja."

