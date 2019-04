DELFI VIDEO | Robert Rooba kaotusest Rumeeniale: koduseinte vahel mängides oli kõva pinge peal

"Üle pika aja kodus mängimine tekitas krambi, mida me väga püüdsime vältida, aga see oli siiski väga tugev," sõnas koondislane Robert Rooba pärast intervjuud. "Sellist hokit, nagu mängisime esimesel kolmandikul, pole enam me ammu mänginud. Kõva pinge oli ikkagi peal, kui koduseinte vahel mängida üle pika aja."

Teisel kolmandikul eestlaste mäng paranes, kui 0:2 kaotusseisust võideldi välja 2:2 viik. "Meil oli teisel kolmandikul palju võimalusi mäng ära otsutada. Meil oli piisavalt variante normaalajal mäng võita, aga me ei suutnud neid ära kasutada."

"Hoki juba kord on selline, et ei pea olema domineerivam võistkond võitmiseks," jätkas Rooba. "Karistusvisetega on kõik juba loterii. Kaotasime küll kaks punkti, aga see üks, mida saime, võtame kaasa ja liigume pead püsti edasi."

Vaata videost, mida Rooba veel tänase kohtumise kohta ütles.