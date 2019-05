DELFI VIDEO | Robert Rooba: ei mäleta, kuna viimati lisaajavõit nii maitsetu oleks tundunud

Eestil oli võimalus kodune turniir kolmanda kohaga lõpetada, ent selleks oleks olnud tarvis Ukraina normaalajal alistada. Võimalusi selleks oli palju, ent Eesti oli kõvasti hädas võimaluste realiseerimisega.

"Pronksi järele me täna tulime, see oli meie ainus eesmärk. Ma ei mäleta, kuna viimati lisaajavõit nii maitsetu oleks tundunud," oli võiduvärava visanud Rooba hoolimata võidust pisut pettunud.

"Samas võin öelda, et andsime endast kõik, jätsime kõik väljakule. Mängu algus oli natuke nii ja naa, lasime lihtsad väravad, aga ülejäänud 50 minutit oli meie mäng. Kogu turniiri ajal oli realiseerimine meie probleem, meil oli võimalusi varem mäng ära otsustada. Sellegipoolest võime püstipäi võime ära minna, kuus punkti ja neljas koht. Nende esituste juures, mida me sel turniiril näitasime, oli see õiglane. Parema realiseerimisega oleksime turniiri parema tulemusega lõpetanud."

