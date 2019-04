DELFI VIDEO | Lauri Lahesalu: tuleb tööd teha, et võimaluste realiseerimine oleks parem

40-aastane Lauri Lahesalu ütles mängujärgses intervjuus, et täna oligi meeskonnal selge eesmärk agressiivselt ja kiire tempoga mängida. "See oligi meie treeneri poolne nõue, et hoiame kõrget tempot, sest vastane mängis kolme viisikuga," sõnas Lahesalu Delfile.

Kogenud kaitsja tunnistas, et vaatamata kindlale võidule oli meeskonnal võimaluste realiseerimisega selgeid probleeme. "Iseenesest on neli väravat ilus number, aga kahes mängus oleme piisavalt momente loonud, et meie väravate arve võiks olla suurem. Eks sellega tuleb tööd teha, et realiseerimine oleks parem," märkis Lahesalu.

Eesti järgmine mäng on 1. mail kell 16.30 Jaapani vastu. Kui meie koondis on hetkel nelja punktiga 3. kohal, siis punkti vähem kogunud jaapanlased, kes kaotasid täna Rumeeniale 2:3, on 4. positsioonil.