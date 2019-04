DELFI VIDEO | Hokikoondise peatreener Jussi Tupamäki: parimad võistkonnad on need, kes suudavad turniiri jooksul rohkem juurde panna

"Algus oli raske, me eksisime vahel ja vastane kasutas omad võimalused ära," sõnas Tupamäki pärast mängu. "Vastaste teise värava põrkas litter ühe meie mängija pükstest sisse. Meil oli piisavalt võimalusi väravaid lüüa, aga vastaste väravavaht seisis hästi."

Tupamäki lisas, et Eesti koondisel on kindlasti veel arenguruumi sel turniiril ja seda nii ründes kui kaitses. "Parimad võistkonnad on need, kes suudavad MM-i ajal rohkem juurde panna. Meil oli momente lüüa rohkem kui kolm väravat ja teisest küljest suudame ka kaitses asju paremini teha."