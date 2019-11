DELFI VIDEO | Esimest korda Eesti publiku ees mänginud ja värava visanud Siim Liivik: väga emotsionaalne mäng, aitäh kõigile!

Juba teisel minutil viis eestlased ette esmakordselt kodupubliku ees Eesti koondise särki kandnud Siim Liivik, kuid ukrainlased vastasid kolme väravaga ja võtsid napi võidu.

"Esimest korda kodupubliku ees ja mäng algas väravaga ja unistus oleks olnud, et oleks veel võitnud, aga nüüd läks nii. Väga tundlik hetk oli mul mängida siin Eestis, oma sugulaste ja oma kodupubliku ees," sõnas Liivik mängujärgselt. "Hea närv oli sees ja aitäh publikule."

Kogenud hokimees, kes teenib profileiba Austria klubis Klagenfurteris, lisas, et võimaluste realiseerimine jättis täna soovida. "Vastaste väravavaht mängis päris hästi. Mõned enda vead tegime ja vastane kasutas need ära. Arvulisest ülekaalust oleks me pidanud ka vähemalt ühe värava saama," tunnistas Liivik ja lisas optimistlikult: "Ma näen koondisel palju potentsiaali, noored poisid on innukad ja tahavad edasi minna oma karjääriga. Olen väga lootusrikas, et Eesti hoki tõuseb."