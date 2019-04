BLOGI JA FOTOD | Eesti jäähokikoondis võttis kodusel MMil Hollandi vastu kindla võidu

Jäähoki: Eesti - Holland

Tabeliseis kahe vooru järel:

Eesti meeskond võitis Hollandit 4:1. Tubli töö!

Hollandil viies mees jääl tagasi. Lõpuvileni jääb kaks minutit.

Pealevisked juba kolmekordselt Eesti kasuks - 39:13.

Hollandlased jäävad vähemusse. Eesti ründaja tõmmati selja tagant kepiga pikali.

Rooba tähistab neljandat väravat:

Eesti seisis vähemuse kindlalt ära. Kohtumise lõpuni jääb pisut alla kuue minuti.

Holland sai kaheminutilise arvulise ülekaalu (teine selles mängus). 8 minutit lõpuni.

Eesti surve jätkub. Vähemalt võit peaks juba üsna kindel olema, sest Hollandi suurt tagasitulekut ei paista kuskilt.

Mängida jääb 13 ja pool minutit.

4:1 Eestile - Robert Rooba viskab turniiri teise ja oma koondisekarjääri 43. värava!

Kohe läheb aga ka üks eestlane kaheks minutiks istuma ning jätatakse neli kolme vastu. Karistuse teenis meie puurivaht Koitmaa, kes hoidis kohtunike arvates mängu kinni.

Hollandil kaks meest karistuspingil.

Eestil taas hiilgav võimalus, kuid 193 cm pikkune Hollandi väravavaht suudab õlaga ette jääda.

Kolmas kolmandik algas.

Pealevisked on koguni 31:8 Eesti kasuks.

Teine kolmandik lõppeb Eesti 3:1 eduseisus. Taas tuleb tunnistada, et külalistel oli õnne, et eestlased sel kolmandikul vaid kaks korda sihile jõudsid.

Hollandi meeskond suutis rasked minutid ära seista ning on nüüd taas täies koosseisus.

Andrejev napilt mööda!

Makrov kõmmutab peale, kuid taas on Hollandi puurivaht tasemel.

Robert Rooba suurepärane võimalus, kuid tema pealelöök lendab värava keskele puurivahi puhta!

Hollandlastel läheb veel üks mees karistuspingile, sest vahetuste ajal oli neil üks liigne mees jääl.

Holland jääb teise kolmandiku 15. minutil arvulisse vähemusse. Karistuseks kaks minutit (Hollandi teine).

Holland pääseb taas arvulisse vähemusse jäämisest. Kohtunikud on üllatavalt leebed...

Jaanus Sorokin viskab 3:1! Eesti surve kandis lõpuks teenitult vilja.

Pool teisest kolmandikust ehk 10 minutit on mängitud. Eesti jätkuvalt domineerib, ent seis püsib 2:1.

Eestil oli rünnak kaks-ühe vastu, kuid väravat ei sünni.

Eesti meeskond tähistab teist väravat:

Eestis seisis kaheminutilise karistuse kenasti ära.

Eesti jääb arvulisse vähemusse.

Eestil on kohe vastus olemas - Christopher Usov viskab teise kolmandiku 50. sekundil 2:1!

Teine kolmandik algas Eesti koondise jaoks külma dušiga - Holland viskas juba 11. sekundil 1:1!

Avakolmandik lõppes 1:0 Eesti kasuks. Robert Roobal oli lõpusekunditel hiilgav võimalus, ent väravavaht päästis! Hollandlased võivad kindlasti õnne tänada, et pääsesid esimesel 20 minutil minimaalse kaotusega.

Algas avakolmandiku viimane minut.

Hollandlased oleks nagu arvulises vähemuses, Eesti surve on nii suur.

Holland sai täiesti ootamatult hea võimaluse, ent meie õnneks Koitmaa tõrjus.

Holland pääses kaheminutilisest karistusest. Tundus, et oli selge viga.

Uks saadi korda ja mäng jätkub.

Hetkel on veider mänguseisak, sest Hollandi varumeeste pingi juures ei püsi üks uks kinni.

Pealevisked on hetkel 8:3 Eesti kasuks. Mängu senist käiku arvestades on hollandlastel õnne olnud, et seis on vaid 1:0.

Eestil 3-2 rünnak, ent taas jääb suurepärane võimalus realiseerimata.

Holland ei saanud kordagi oma tsoonist välja, kuid suutis kaks trahviminutit ära seista.

Eesti on kõva surve üles saanud. Neli-viis pealeviset juba, kuid hollandlased on veel pääsenud...

Holland jääb arvulisse vähemusse.

Kuus minutit on avakolmandikust mängitud. Eesti jätkab domineerimist ja taas on hollandlaste värava all ohtlik moment, kuid teist väravat ei tule.

See oli Sibirtsevi koondisekarjääri 31. värav.

Aleksei Sibirtsev teeb hea pausi, mängib üle kaitsja ja saadab litri täpse viskega värava nurka. Ilus algus mängule!

1:0 Eestile!

See on Eesti ja Hollandi üheteistkümnes omavaheline kohtumine, neist seitse on meie meeskond võitnud.

Eesti suudab kenasti litrit ründetsoonis hoida, kuid ka hollandlaste väravavaht teeb kindla tõrje.

Koitmaa peab tegema esimesed kaks tõrjet ning on kindel.

Mäng algas!

Maailma edetabelis on tänased vastased üsna võrdsetel kohtadel: Eesti 26. ja Holland 28. real.

Meeskonnad tulevad jääle ja peagi algab kohtumine.

Litter: Rooba, Arrak ja Makrov-tulistage täna veel paremini!Meestele külma närvi ja ikka edu!

Tere, spordisõbrad! Eesti koondis alustab juba kell 20 kodusel MM-turniiril mängu Hollandi vastu ja vajab kindlasti punktilisa.

Eesti koondise koosseis maailmameistrivõistluste mängus Hollandi vastu:Alustav väravavaht#1 Koitmaa Villem-HenrikVäravavaht#29 Shumikhin RomanRündekolmikud#22 Makrov Andrei; #15 Arrak Robert; #8 Rooba Robert#10 Sibirtsev Aleksei; #24 Petrov Aleksandr; #12 Andrejev Roman #23 Viitanen Mark; #19 Embrich Riho; #3 Usov Christopher#9 Vasjonkin Vadim; #18 Parras Kevin; #26 Fursa Daniil#20 Võrang Mihkel Kaitsepaarid #21 Sorokin Jaanus #28 Lahesalu Lauri#6 Kerna Silver; #27 Ossipov Aleksandr#5 Slessarevski Eduard; #7 Novikov Saveli#25 Svarõgin Filipp