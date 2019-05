BLOGI JA FOTOD | Eesti jäähokikoondis pidi kodusel MM-il tugevalt Poolalt vastu võtma napi kaotuse

Jäähoki: Eesti - Poola

Tabeliseis:

KÕIK! Eesti oli tubli, aga kaotas 2:3. Pealevisked jäid lõpuks viiki 33:33.

Eesti surub kõvasti, aga väravat ei sünni! Veel 5,3 sekundit lõpuni!

Olgu tulemus, milline tahes, aga täna on Eesti hästi mänginud. Pealevisked 33:32 Poolale... Kolm aastat tagasi kaotasime Poolale 2:6...

Poola saab rünnakule, kuid viskab õnneks küljevõrku!

Minut lõpuni ja Eesti värav endiselt tühi!

Petrovi pealevise, kuid lendab vastase hokikepi rikošetist üle värava.

Eesti surub kõvasti! Koitmaa jätab värava tühjaks, alla kahe minuti mängida!

Murray teeb suurepärase tõrje Ossipovi pealeviske järel! Eestil jääb neli minutit armuaega.

Mängu lõpuni jääb seitse minutit.

Robert Rooba lööb teise värava - 2:3!

Makrov viskab 1:3! Lõpuks ometi tuli ära ja Murray suudeti üle mängida. Makrovi teine värav sel turniiril.

Eestil veel üks arvuline ülekaal.

Eesti on teinud 23 pealeviset, Poola 29. See statistika on päris korralik.

Ja juba 0:3! Bartlomiej Neupauer viskab litri terava nurga alt üle Koitmaa õla tagumisse ülemisse nurka.

Ohtlikus kohas vabaks jäetud Filip Komorski viskab oma teise värava tänases mängus.

Kahju! Poola viskas 2:0!

Väravavahid on täna selgelt matši parimad - nii Koitmaa kui Murray on teinud muljetavaldava mängu.

Ka see arvuline ülekaal on lõppenud!

Eesti ei saanud litrit tühja väravasse - Arrak lasi litri kepi alt läbi! Oi-oi!

Eestile arvuline ülekaal. Kas neljas kord on lõpuks õnnelik?

Koitmaalt veel üks supertõrje!

Otsustav kolmandik algas.

Gunnar Leheste: Mõtteid Tondirabast: teisel kolmandikul pidanuks Eesti ülekaalu ära kasutama, aga sellest hoolimata võib kolmandast tulla kõva andmine! Võimalus oli. Ehk tekib veel. Publik igatahes usub! Püsime mängus küll!

Eesti on jälle ründeliinis ohtlik, ent paraku litter taas väravasse ei jõua.

Teisel kolmandikul jäid väravad viskamata ning periood lõppes poolakate 1:0 eduseisus.

Mängitakse siiski viis-nelja vastu ehk Eestil on ülekaal.

Kuna meie mehed läksid intsidendi järel arveid klaarima, saadeti pingile kaks poolakat ja kaks eestlast. Oleks võinud rahulikuks jääda...

Poola saab uue kaheminutilise karistuse. Poolakas sõitis jõhkralt meie väravavaht Koitmaale puurivahi alas otsa.

Eesti oli ohtlik, kuid kahjuks jääb taas arvuline ülekaal realiseerimata.

Makrovi terav pealevise, kuid Murray pani nurga kenasti kinni.

Eesti saab arvulise ülekaalu. Kolmas kord selles mängus.

Viis minutit jääb teise kolmandiku lõpuni.

Taas on Eesti värava all tõsine tulevärk ning Koitmaa hiilgab veel kahe suurepärase tõrjega.

Sibirtsev pääses värava eest löögile, ent Murray jääb ette! See oli suurepärane võimalus viigistamiseks ja üldse Eesti esimene pealevise sel kolmandikul.

Teine kolmandik on siiani täielikult Poolale kuulunud, kuid tänu Koitmaale püsime mängus ja seis on jätkuvalt vaid 0:1.

Koitmaa päästab taas! Halvemal juhul võiks seis olla juba 0:3 või 0:4...

Koitmaa oli tasemel ja Eesti seisis ka selle arvulise vähemuse ära. Teisest kolmandikust on kuus ja pool minutit mängitud.

Eesti õnneks lendas poolakate esimene pealelöök latti!

Aleksandr Petrov saab kaheminutilise karistuse ning Eesti jääb vähemusse.

Poola juhib teise kolmandiku pealevisete osas 3:0.

Koitmaalt taas hea tõrje.

Teine kolmandik algas.

Avakolmandik lõppeb Poola meeskonna 1:0 eduseisus. Kahjuks jäi meie koondisel kaks arvulist ülekaalu realiseerimata.

Koitmaa tegi veel ühe suurepärase tõrje!

Eesti on kolmandiku lõpus kõva surve alla pandud.

Filip Komorski viskas oma neljanda värava sel turniiril. Kahjuks jäeti ründaja meie värava alla täiesti valveta ja tagajärjeks on kohtumise avavärav.

Poola viskab 1:0.

Viis minutit jääb avakolmandiku lõpuni.

Sorokin on jääl tagasi, Eesti seisis vähemuse kenasti ära.

Koitmaalt suurepärane tõrje!

Ja nüüd kaks trahviminutit Poola kasuks. Jaanus Sorokin läheb karistuspingile.

Mullu kõrgeimas divisjonis mänginud Poola on siiani olnud üllatavalt kahvatu. Eks kaks karistust on ka oma jälje jätnud. Pealevisked hetkel 6:1 Eesti kasuks.

Eesti jätab taas arvulise ülekaalu realiseerimata.

Makrovi pealevise ei too edu.

Poola jääb taas vähemusse!

Esimene arvuline ülekaal on lõppenud. Kahjuks jäi eestlastel väravaarve avamata.

Robert Rooba ohtlik pealevise, kuid Poola ameeriklasest väravavaht John Murray tõrjub!

Kohe ohtlik olukord Poola värava all, kuid napilt mööda!

Eesti saab mängu esimese arvulise ülekaalu.

Mäng algas!

Täna on Holland võitnud Jaapanit 3:2 ja Rumeenia Ukrainat 5:1.

Tere, hokisõbrad! Juba kell 20 algab Eesti ja Poola mäng kodusel MM-turniiril. Eesti tänane koosseis on selline:Alustav väravavaht#1 Koitmaa Villem-HenrikVäravavavaht#29 Shumikhin RomanRündekolmikud#10 Sibirtsev Aleksei; #15 Arrak Robert; #8 Rooba Robert#22 Makrov Andrei; #24 Petrov Aleksandr; #12 Andrejev Roman #3 Usov Christopher; #19 Embrich Riho; #23 Viitanen Mark#9 Vasjonkin Vadim; #18 Parras Kevin; #26 Fursa Daniil#20 Võrang Mihkel Kaitsepaarid #28 Lahesalu Lauri; #21 Sorokin Jaanus#6 Kerna Silver; #27 Ossipov Aleksandr#7 Novikov Saveli; #5 Slessarevski Eduard#25 Svarõgin Filipp