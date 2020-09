Ameeriklased on saanud Jokerite hokiklubi omanike kohta kümneid hoiatusi. Miljarditel eurodel lasub rahapesukahtlus

Suured rahvusvahelised pangad ja USA võimud on Tallinnaski korduvalt mängimas käinud Jokerite hokiklubi omanikke rahapesu kahtluse tõttu jälginud juba aastaid. Infolekke kohaselt on Vladimir Potanini ja Oleg Deripaska või nende ettevõtete kohta tehtud arvukalt rahapesuteateid, vahendab Soome rahvusringhääling YLE.

Jokerite peamise rahastaja Potanini osalus kahtlastes rahaülekannetes ulatub mitmekümne miljardi euroni. Pankade hinnangul on raha päritolu seotud kahtlaste tegevuste ja võimaliku rahapesuga.

Infolekke põhjal on Deripaska olnud USA võimude erilise jälgimise all üle kümne aasta. Deripaskaga seotud kahtlaste krediidikorralduste väärtuseks peetakse mitu miljardit eurot.

Kahtlastest ülekannetest ametivõimudele teatamine ei tähenda tingimata, et need on seotud rahapesu või kuritegeliku tegevusega. Pangad lihtsalt peavad kahtlastest ülekannetest teada andma ning mõned teated viivad ka rahapesu uurimiseni.

Vladimir Potanin on Venemaa firma Nornickel suurim aktsionär. Tegemist on muude tegevuste hulgas maailma suurima niklitootjaga. Oleg Deripaska osalus Nornickelis on samuti märkimisväärne.



Vladimir Putin ja Vladimir Potanin. Foto: TASS/Scanpix



Nornickeli Soome türarettevõttele Nornickel Harjavaltale kuulub 40 protsenti KHL-is (Kontinentaalne Hokiliiga, peamiselt Venemaa klubidest koosnev maailma tugevuselt teine jäähokiliiga - toim) mängivast Jokerite klubist. Ülejäänud 60 protsenti kuuluvad Soome hokilegendile Jari Kurrile.

Infolekkes ei sisaldu midagi Nornickeli ega Jokerite rahaülekannete kohta, vaid see puudutab ainult Potanini ja Deripaska ettevõtteid.

"Nornickeli mõlemad omanikud [Potanin ja Deripaska] on poliitiliselt mõjukad inimesed ja Vladimir Putini lähikondlased. Lisaks on Oleg Vladimirirovitš Deripaskat uuritud kahtlustatuna rahapesus Hispaanias 2012. aastal," kirjutas Saksa Commerzbank 2016. aastal USA võimudele esitatud aruandes.

Potanin on avalikult öelnud, et rahastab Jokerite klubi aastas 7 miljoni euroga. Klubi on aasta-aastalt tootnud 10-15 miljonit eurot kahjumit.

Deripaska ütles läbi oma advokaadi rahvusvahelisele ajakirjanike ühendusele ICIJ, et ei taha rahapesu kahtlusi mingilgi moel kommenteerida.