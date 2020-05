Alkoholismi tõttu töökoha kaotanud peatreener: väga raske oli öelda oma poegadele, et olen alkohoolik

Montgomery vallandamine Dallas Starsist tuli NHL-i kogukonna jaoks ootamatult. Ka klubi mängijad said otsusest teada vaid loetud tunnid enne järgmist kohtunmist. "See on meile šokk. Meil polnud juhtunust aimugi," avaldas Dallases leiba teeniv rootslane John Klingberg detsembris kohalikule meediale.

Dallas Stars teatas toona, et peatreener vallandati ebasobiliku käitumise tõttu. Kuigi klubi ei soovinud Montgomery ja tema pereliikmete kaitsmise eesmärgil detailidest rääkida, tunnistas Montgomery hiljem ise, et on pikalt pidanud võitlust alkoholismiga. Endise treeneri sõnul ei teinud klubi otsust ühe saatusliku õhtu tõttu, vaid tegu oli pikaajalise käitumise tulemusega.

"See oli päev, mis muutis minu elu," rääkis Montgomery hiljutises intervjuus väljaandele The Athletic. Pärast hundipassi saamist veetis ta kolm nädalat rehabilitatsioonikeskuses. Seejärel pääses ta koju, kus ta läbis kolm nädalat veel kindlat programmi, et võõrutusravi lõpuni viia.

"Ma mäletan, kuidas üks arst ütles mulle: "Kui keegi ütleks sulle, et kui sa jätkad joomist, siis sa sured üksinda. Kas sa siis lõpetaksid?". See hirmutas mind surmani," meenutas endine peatreener. "Ma olen väga tänulik selle eest. Olen ka tänulik, et ma pole eriti palju kaotanud."

Montgomeryle on raskel ajal pakkunud tuge tema perekond. Kanadalane elab koos abikaasa Emily ja nelja lapsega. "Naine oli mõistagi pettunud, sest ta oli mind juba pikalt hoiatanud," sõnas Montgomery, lisades, et pärast Dallase juurest vallandamist tuli ta koju ning rääkis perekonnale kõik ära. "Väga raske on öelda oma poegadele, et olen haige ja alkohoolik."

Nüüdseks on ta juba üle viie kuu kaine olnud. "See on olnud uskumatu teekond. Tänaseks päevaks olen tänu perekonna, sõprade ning paljude teiste inimeste abil jõudnud kohta, kus tunnen end enesekindlalt, lootusrikkalt ja uskumatult tänulikult."

Aastatel 2018-2019 Dallas Starsi juhendanud Montgomery loodab, et tulevikus õnnestub tal taas peatreenerina kätt proovida. "Olen lootusrikkas, aga mina seda kontrollida ei saa. Praegu keskendun oma perekonna ja iseenda peale."