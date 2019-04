Ajalugu teinud Soome jäähokinaiskond jõudis MM-i finaali

Esmakordselt ajaloos mängib Soome naiskond MM-i kulla nimel. Nende vastasteks finaalis on USA, kes alistas poolfinaalis koguni 8:0 venelannad.

Soomlannade eest säras poolfinaalis väravavaht Noora Raty, kes sai kirja 43 tõrjet. "Üks meie unistusi on täitunud, kuid suurim unistus ootab ees homme," sõnas Raty.

Kanada kaotuse poolfinaalis teeb ajalooliseks veel asjaolu, et Kanada pole kunagi varem enne finaali konkurentsist langenud. Esmakordselt ei toimu MM-i finaal ainult Põhja-Ameerika naiskondade osalusel. Seni on peetud 18 turniiri, millest 10 on võitnud Kanada ja 8 USA. Soome naiskond on aastate jooksul võitnud MM-idelt 12 pronksmedalit.

Pronksikohtumine Kanada ja Venemaa vahel algab täna kell 16.00. Finaal USA ja Soome osalusel peetakse täna algusega kell 20.00.