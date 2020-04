69-aastane hokilegend kartis koroonaviirust: tundsin, et nüüd on surm käes

"Tundsin ühel hetkel, et mul on raske hingata. See oli väga hirmutav. Oli hetki, kus ma ei suutnudki hingata. Aina värisesin. See oli kohutav. Tundsin, et hakkan surema. Tõesti, nii see oli. See oli kirjeldamatu. Ma tõesti arvasin, et nüüd on kõik," rääkis reedel 69. sünnipäeva tähistanud Salming.

Ühe esimese eurooplasena NHL-is läbi löönud Salming meenutas, et õnneks jõudis kiirabi õigel ajal kohale ja ta viidi haiglasse. Juba järgmisel päeval lasti ta koju.

Salming kahtlustas, et tegemist oli koroonaviirusest põhjustatud sümptomitega.

"Aga mulle ei öeldud kordagi, kas mul on viirus või mitte. Sel ajal polnud see Rootsis veel eriti levinud. See oli enne pandeemia algust. Igatahes olen alates sellest ajast kodus olnud. Mu tervis pole veel täielikult taastunud, aga seis on palju paremaks läinud," selgitas ta.

Salming mängis NHL-is aastatel 1973-1990. 16 hooaega veetis kaitsemängija Toronto Maple Leafsis ja ühe Detroit Red Wingsis. 1996. aastal valiti ta esimese rootslasena jäähoki Kuulsuste halli, kaks aastat hiljem valiti ta NHL-i läbi aegade 100 parima mängija hulgas 74. kohale.

