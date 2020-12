48-aastane Jaromir Jagr tuli Tšehhi esiliigas ootamatult väljakule ja andis väravasöödu

Jagr andis tühjade tribüünide ees toimunud kohtumises Kladno neljandale väravale kolmanda perioodi 4. minutil väravasöödu. Kohe mängu alguses sattus ta vastasega ka kaklusse.

"Mitte et ma tahaks kedagi lüüa, aga ma lihtsalt ei suuda lõpetada. Ma ei tahtnud seda teha. Kahjuks jäi ta mulle seal lihtsalt ette," kommenteeris ta naerdes.

Jagr on lisaks Kladno mängijale ka selle klubi president ja kaasomanik. Ta poleks pidanud plaanide kohaselt veel oma comeback'i tegema, kuid Kladnol oleks ilma temata olnud raske koosseis kokku saada, kirjutab kohalik portaal iSport.cz.

Otsus end koosseisus üles anda ja väljakule minna sündis nii kähku, et Jagril polnud aega isegi meeskonna taktikalised liikumised üle vaadata. "Ma ei öelnud enne mängu tiimikaaslastele midagi. Plaan oli paar korda jääle uisutada ja koosseisus lihtsalt kohta täita," andis ta mõista, et väravasööt oli täiesti plaaniväline.

Oma esitusega vanameister tervikuna rahule ei jäänud. "Olen peaaegu 50-aastane ega ole pikka aega mänginud. Kaalun ilma varustuseta 120 kilo, varustusega 130," ütles Jagr. "Kõige tähtsam oli võita. See oli aasta viimane mäng. Kui sa selle võidad, siis tulevad sul paremad jõulud. Ausalt, ma polnud väga õnnelik. Eriti esimese kolmandikuga, mis oli ilmselt kõige halvem hoki, mida ma kunagi olen kogenud."

Küsimusele, kas teda võib nüüd jaanuaris regulaarsemalt platsil näha, vastas Jagr: "See on raske. See kõik juhtus nii kiiresti, et ma ei leidnud isegi oma keppe. Mul on neid kotis hulgi, pidin need esmalt välja otsima. Võib öelda, et teisipäeval oli väike paanika. Otsisin ka kindaid ja uiske kaua taga. Aga plaan on, et ma hakkan jaanuaris regulaarselt alustama."

Jagril on seega jäähokikarjääris käsil 33. hooaeg. Pärast seda, kui Kladno langes möödunud hooaja järel kõrgliigast välja, pidas ta läbirääkimisi ka Praha Spartaga, kuid sellest üleminekust siiski asja ei saanud.

Jagr on NHL-is pidanud kõigi aegade edetabelis kolmandat kohta tähistavad 1733 mängu ja kogunud 1921 resultatiivsuspunkti, millest rohkem (2857) on ette näidata vaid Wayne Gretzkyl. NHL-is esindas ta klubidest Pittsburgh Penguinsi, Washington Capitalsi, New York Rangersit, Philadelphia Flyersit, Dallas Starsi, Boston Bruinsi, New Jersey Devilsit, Florida Panthersit ja Calgary Flamesi.